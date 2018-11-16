Ученые обнаружили признак скорого развития рака
Специалисты Калифорнийского университета нашли способ диагностировать рак на его ранней стадии.
Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Globallookpress
Ученые Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого выявили, что наличие в клетках организма повышенного количества молекулы SGLT2 говорит о скором развитии рака.
Эта молекула является белком, который отвечает за перенос глюкозы внутрь клетки. После усвоения глюкозы, в клетке вырабатывается энергия, необходимая для выживания и роста опухоли.
Полный текст исследования был опубликован на портале MedicalXpress.
Ученые поясняют, что опухоль «питается» глюкозой и углеводами через SGLT2, который присутствует в раковых клетках. Тем не менее, отмечается, что концентрация транспортера может произойти еще до возникновения опухоли, благодаря чему становится легче выявить злокачественную опухоль на ранней стадии.