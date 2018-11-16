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В Калифорнии пропало более 600 человек из-за масштабного пожара

Дарья Муромова
10:59 16.11.2018
На данный момент известно о 63 погибших.
Фото: Joel Angel Juarez, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Количество пропавших без вести людей в результате лесного пожара на севере американского штата Калифорния превысило 630 человек. На данный момент известно о 63 погибших.

Пожар уничтожил города Парадайс, Магалия и Конкау. Число разыскиваемых все время меняется – некоторые сами дают о себе знать, а кого-то опознают по останкам. Ситуация осложнена плохой сотовой связью из-за пожара – многие эвакуированные люди могут не знать, что их ищут, сообщает телеканал CNN.

Пожар Camp Fire стал самым разрушительным в истории штата. Выгоревшая площадь составила более 560 квадратных метров, уничтожено 11,8 тысяч построек. На выходных ожидается сильный ветер и засушливая погода, которые могут помочь огню распространяться дальше.

На территории Калифорнии горят леса еще в нескольких местах. По данным CNN, как минимум два человека погибли в южной части штата. Точная причина пожара до сих пор не установлена. Известно, что из-за погодных условий в некоторых местах скорость распространения пламени достигает 80 километров в час.

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