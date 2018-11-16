Умер известный российский гитарист Иван Смирнов

На 63 году жизни скончался известный российский гитарист Иван Смирнов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook музыкант Андрей Большаков.

Свою карьеру Смирнов начал в группе с Владимиром Кузьминым. Он выступал сольно и вместе с коллективами «Голубые гитары», «Арсенал», «Второе дыхание» и «Бумеранг».

Смирнов написал музыку для кинолент «Дом дураков» и «Бой с тенью-2».