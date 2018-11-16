СМИ назвали личности участников ДТП с Maybach и такси на Кутузовском

Сотрудники ГИБДД устанавливают виновника ДТП, которое произошло утром, 16 ноября на Кутузовском проспекте.

В результате лобового столкновения автомобилей Maybach и Hyundai Solaris, принадлежащего «Яндекс-Такси» погиб 45-летний водитель такси Андрей Доброшинский. Находившаяся в машине пассажирка, 23-летняя Ангелина Курочкина получила ранения.

Как сообщает «МК», по предварительным данным, водитель Maybach не пострадал.

Ранее в столичном ГИБДД рассказали «Звезде», что причиной смертельной аварии стал выезд одним из водителей на встречную полосу. На месте ДТП образовалась крупное пробка.