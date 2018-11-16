Депутаты устроили массовую драку в парламенте Шри-Ланки: видео
Около 20 депутатов подрались после заявление одного из спикеров о том, что в стране больше нет ни парламента, ни главы правительства.
Видео: BasnayakeM, Twitter
На Шри-Ланке депутаты устроили массовую драку в здании парламента. Причиной конфликта послужила речь спикера Кару Джаясурьи, который заявил, что из-за вынесения вотума недоверия премьер-министру Махинде Раджапаксе, в стране больше нет ни парламента, ни главы правительства.
Драку запечатлели на видео, после чего она попала в соцсети.
Как передает The Independent, драка длилась около 20 минут, в ней приняли участие порядка двух десятков депутатов. Сам премьер-министр в потасовке не участвовал. Отмечается, что его помощники старались разрядить конфликт.
Правительственный кризис на Шри-Ланке продолжается с октября. 14 ноября премьер-министру был вынесен вотум недоверия.