Депутаты устроили массовую драку в парламенте Шри-Ланки: видео

На Шри-Ланке депутаты устроили массовую драку в здании парламента. Причиной конфликта послужила речь спикера Кару Джаясурьи, который заявил, что из-за вынесения вотума недоверия премьер-министру Махинде Раджапаксе, в стране больше нет ни парламента, ни главы правительства.

Драку запечатлели на видео, после чего она попала в соцсети.

Как передает The Independent, драка длилась около 20 минут, в ней приняли участие порядка двух десятков депутатов. Сам премьер-министр в потасовке не участвовал. Отмечается, что его помощники старались разрядить конфликт.

Правительственный кризис на Шри-Ланке продолжается с октября. 14 ноября премьер-министру был вынесен вотум недоверия.