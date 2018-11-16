Суд официально расторг брак между Степаненко и Петросяном

Брак между артистами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко официально расторгнут. Соответствующее решение принял Хамовнический суд Москвы, сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

«Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», - заявил он ТАСС.

Жорин добавил, что суд принял решение расторгнуть брак, несмотря на то, что Степаненко «всячески затягивала этот процесс».

«Мы считаем это маленькой, но важной победой», - заключил он.

Напомним, что инициатором развода стала Елена Степаненко, которая назвала процесс «житейским делом». О реальных причинах развода пара умалчивает.

В конце октября была завершена опись совместного имущества Петросяна и Степаненко.