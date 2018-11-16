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СМИ: Минюст США предъявил обвинения Ассанжу

Александра Арсентьева
09:55 16.11.2018
При этом в офисе прокурора в штате Вирджиния сообщили, что в документах об обвинениях имя Ассанжа было указано ошибочно.
Фото: Andrew Parsons, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в США предъявили обвинения. Об этом заявило издание The Washington Post, в ее распоряжении оказались документы, в которых сказано об обвинениях в отношении Ассанжа.

По данным газеты, Минюст США не собирался оглашать сведения об обвинениях в отношении Ассанжа, но один из помощников прокурора - Келлен Дуайер - непреднамеренно раскрыл эту информацию. Источники издания подтвердили, что Ассанжу предъявлены обвинения и что данная информация раскрыта не специально.

Представитель офиса прокурора в штате Вирджиния, в документах которого были данные о предъявлении обвинений, сообщила, что имя Ассанжа в них указано ошибочно.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что американский Минюст готовится предъявить обвинения основателю WikiLeaks. Отмечалось, что за последние несколько лет прокурорами обсуждались обвинения, которые они могут потенциально предъявить Ассанжу, и теперь это сделать готовы. Вероятно, что основателя WikiLeaks будут обвинять по статье о шпионаже.

С 2012 года Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, там ему было предоставлено убежище. Таким образом он пытается избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Главным опасением основателя WikiLeaks было то, что Швеция депортирует его в Соединенные Штаты, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа. Выдвинутые обвинения Ассанж отвергает и называет их политически мотивированными.

В марте 2018 года власти Эквадора основателя WikiLeaks лишили средств коммуникации – телефонной связи и доступа в интернет. В Кито эту меру объяснили тем, что Ассанж продолжал выступать с политическими заявлениями. Сам основатель WikiLeaks сообщил, что власти Эквадора хотят лишить его права убежища и выдать Соединенным штатам, и подал в суд, который, впрочем отклонил претензии Ассанжа к Кито.

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