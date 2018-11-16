Опубликованы новые кадры с места ДТП с участием Maybach и такси на Кутузовском

В Сети опубликованы новые кадры с места крупной аварии, произошедшей утром на Кутузовском проспекте в Москве. Напомним, там около 7 утра столкнулись Mercedes-Maybach и такси марки Hyundai Solaris.

По предварительной информации, которую озвучили «Звезде» в московском ГИБДД, в результате ДТП погиб один человек, еще один получил ранения.

В ГИБДД уточнили, что причиной ЧП стал выезд одним из водителей на встречную полосу. На месте аварии образовался крупная пробка в обе стороны.