СМИ: в МФЦ обнаружили хранящиеся в открытом доступе копии паспортов россиян

В компьютерах общего пользования в МФЦ обнаружены копии паспортов и документов российских граждан, доступ к которым может получить любой желающий.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», на компьютерах, с помощью которых осуществляется загрузка копий документов на «Госуслуги», можно обнаружить отсканированные паспорта, СНИЛС, анкеты с указанием мобильных телефонов, а также реквизиты счетов банков. Отмечается, что эта проблема была зафиксирована сразу в нескольких центрах.

Инцидент уже прокомментировали в пресс-службе центров московских госуслуг. По словам представителей МФЦ, компьютеры не имеют доступа в Интернет. Тем не менее, в соответствии с правилами сотрудники должны удалять хранящиеся данные раз в день.

В Роскомнадзоре также подтвердили, что согласно закону «О персональных данных» МФЦ обязаны обеспечить соблюдение конфиденциальности.