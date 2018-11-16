Громкий развод: женщина взорвала свадебное платье на вечеринке в честь расторжения брака
Американка закатила грандиозную вечеринку в честь своего развода после 14 лет совместной жизни. Празднование в штате Техас завершилось эпичным взрывом свадебного платья.
Сначала 43-летняя женщина хотела просто сжечь платье в конце праздника, но отец предложил ей более эффектный вариант. Женщина попросила друзей и родственников помочь ей начинить платье девятью килограммами таннерита - взрывчаткой, используемой для пожарных учений и при проведении буровых работ.
На празднике под бурные овации приглашенных женщина выстрелила в платье из снайперской винтовки.
«Я почувствовала себя свободной, когда нажала на спусковой крючок», - цитирует Fox News виновницу торжества.
По словам гостей необычного мероприятия, шум от взрыва был слышен в радиусе 24 километров от его эпицентра.