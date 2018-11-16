Убийца Джона Леннона рассказал о своих ощущениях в день преступления

Убийца музыканта культовой британской группы The Beatles Марк Дэвид Чепмен заявил, что в с каждым годом ему становится все более и более стыдно за содеянное преступление.

«Я слишком далеко зашел. Я помню, как подумал о том, что вот, теперь альбом есть, он поставил на нем автограф, и можно идти домой, однако я не мог уйти домой», - передает его слова во время пресс-конференции по вопросам условно-досрочного освобождения The Guardian.

Перед совершением преступления, Чепмен, по собственному признанию, сомневался и даже молился. Он добавил, что никогда не испытывал никакой враждебности к Леннону, а всего лишь искал известности. Содеянное Чепмен охарактеризовал как «бессмысленный» поступок.

Напомним, 8 декабря Чэпмен произвел пять выстрелов из пистолета 38-го калибра в музыканта Джона Леннона прямо около его дома. В 1981 году его приговорили к тюремному заключению на срок от 20 лет до пожизненного.

Чепмен уже более 10 раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении, однако всегда получал отказ.