Известная актриса и модель Ким Портер найдена мертвой в Лос-Анджелесе
Женщина 13 лет была в отношениях с известным рэпером P. Diddy и является матерью его трех детей.
Фото: Dan Herrick-KPA, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В Лос-Анджелесе в собственном доме обнаружено тело 47-летней актрисы и модели Ким Портер. Об этом изданию Variety рассказал близкий к семье источник.
Женщина 13 лет была в отношениях с известным рэпером P. Diddy и является матерью его трех детей. Также у нее есть сын от предыдущего брака. Официальная причина смерти Портер пока неизвестна, однако ранее СМИ сообщали, что актриса лечится от пневмонии.
«К сожалению, я могу подтвердить смерть Ким. Я прошу у СМИ на время траура оставить семью в покое», - заявила изданию представитель P. Diddi Синди Бергер.
Ким Портер родилась в Джорджии в 1971 году. После окончания карьеры модели, она снималась в фильмах и сериалах.