Известная актриса и модель Ким Портер найдена мертвой в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе в собственном доме обнаружено тело 47-летней актрисы и модели Ким Портер. Об этом изданию Variety рассказал близкий к семье источник.

Женщина 13 лет была в отношениях с известным рэпером P. Diddy и является матерью его трех детей. Также у нее есть сын от предыдущего брака. Официальная причина смерти Портер пока неизвестна, однако ранее СМИ сообщали, что актриса лечится от пневмонии.

«К сожалению, я могу подтвердить смерть Ким. Я прошу у СМИ на время траура оставить семью в покое», - заявила изданию представитель P. Diddi Синди Бергер.

Ким Портер родилась в Джорджии в 1971 году. После окончания карьеры модели, она снималась в фильмах и сериалах.