Правительство расширило программу субсидирования авиаперевозок по России

Правительство РФ расширило программу по субсидированию перевозок по всей стране. Она будет действовать круглый год. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко.

«Мы предоставим больше субсидий, которые можно будет использовать круглый год, а не в течение определенного времени», - отметил он.

Ранее субсидирование пассажирских перевозок осуществлялось в период с марта по декабрь.

Кроме того, по словам Медведева, расширены категории лиц, попадающих под действие субсидии. Так, отныне в них входят и многодетные семьи.

Изменения должны вступить в силу уже в текущем году.

В настоящий момент специальным тарифом могут воспользоваться граждане до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды первой группы и его сопровождающий, сопровождающий ребенка-инвалида и инвалид с детства второй или третьей группы. Тарифы действуют на маршрутах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь.