Смертельное ДТП с участием семи автомобилей произошло на Алтае: кадры с места

На трассе Алтайского края микроавтобус Hyundai столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, что спровоцировало аварию с еще с пятью машинами. Из-за ДТП погиб пассажир Hyundai, водитель автомобиля госпитализирован, сказано в сообщении на сайте управления ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла утром 16 ноября на дороге Р-256 в районе поселка Среднесибирского Тальменского района.

В сообщении отмечается, что водитель, управляя микроавтобусом, двигаясь со стороны города Новосибирска в направлении Новоалтайска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КамАЗ. Впоследствии произошло столкновение еще пяти автомобилей, которые двигались в попутном направлении с автомобилями Hyundai и КамАЗ.

В ГИБДД по Алтайскому краю сообщили, что в микроавтобусе находилось два пассажира. Пассажирка Hyundai погибла на месте до приезда скорой помощи, водитель Hyundai получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.