Maybach и такси столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве
В результате аварии один человек погиб, еще один получил ранения.
Фото: Типичное Одинцово, ВКонтакте
Видео: Зам Замыч, ВКонтакте
Крупное ДТП произошло около 7 утра на Кутузовском проспекте в Москве, где лоб в лоб столкнулись автобили Maybach и Hyundai Solaris, принадлежащий службе «Яндекс-Такси».
Как сообщили «Звезде» в столичном ГИБДД, в результате аварии один человек погиб, еще один получил ранения.
В данным момент по двум полосам проспекта - в сторону области и в сторону центра - движение ограничено.