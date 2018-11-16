Maybach и такси столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве

Крупное ДТП произошло около 7 утра на Кутузовском проспекте в Москве, где лоб в лоб столкнулись автобили Maybach и Hyundai Solaris, принадлежащий службе «Яндекс-Такси».

Как сообщили «Звезде» в столичном ГИБДД, в результате аварии один человек погиб, еще один получил ранения.

В данным момент по двум полосам проспекта - в сторону области и в сторону центра - движение ограничено.