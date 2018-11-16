В Японии обнаружили утерянный мультфильм Уолта Диснея

Коллекционер из Японии обнаружил утерянную ранее картину Neck’n’Neck о приключениях кролика Освальда авторства Уолта Дисней.

Мультфильм был обнаружен в японской префектуре Осака. Он длится две минуты и, как сообщает The Straits Times, является одним из семи утерянных фрагментов картины мультипликатора. Считается, что этот персонаж послужил прототипом Микки-Мауса.

По словам 85-летнего коллекционера Ясуши Ватанабэ, картина хранилась у него дома на протяжении 70 лет.

«Я был фанатом Disney на протяжении долгих лет, и счастлив, что могу привнести вклад в исследование», - заявил он.

Кролик Освальд был создан Диснеем и Абом Айверксом в 1927 году для студии Universal.

Однако вскоре студия отсудила права на персонажа, после чего Уолт Дисней создал Микки Мауса.