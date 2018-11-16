Кот из Петербурга виртуозно исполняет застольные грузинские песни

В Петербурге на видео попал момент, как кот исполняет напевы, которые похожи на грузинские.

«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», - написал хозяин кота Юрий Мережко.

В комментариях к видео пользователи узнали в композиции мотивы застольной грузинской песни.

«Дала послушать своему коту, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная», - заявила в комментарии к видеозаписи пользователь социальной сети Виктория Владимировна. «Да у него даже морда грузинская», - заявил еще один пользователь соцсети.

Некоторые комментаторы расслышали в пении животного любовные мотивы.