Кот из Петербурга виртуозно исполняет застольные грузинские песни
Пользователи социальных сетей узнали в композиции мотивы застольной грузинской песни.
В Петербурге на видео попал момент, как кот исполняет напевы, которые похожи на грузинские.
«Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить», - написал хозяин кота Юрий Мережко.
В комментариях к видео пользователи узнали в композиции мотивы застольной грузинской песни.
«Дала послушать своему коту, он провел меня к миске. Похоже, песня застольная», - заявила в комментарии к видеозаписи пользователь социальной сети Виктория Владимировна.
«Да у него даже морда грузинская», - заявил еще один пользователь соцсети.
Некоторые комментаторы расслышали в пении животного любовные мотивы.
«А мне показалось, что он поет love you, love you, love you», - написал пользователь под ником @mihali5144503.