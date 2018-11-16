«Украина не выстоит»: в Киеве оценили итоги гипотетической войны с РФ

Экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что в случае войны с Россией Украина не выстоит.

По его словам, сейчас Украина может «статично держаться» против группирований, выступающих против страны в Луганске и Донецке.

«Однако мы понимаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться РФ с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит», - заявил Смешко в интервью телеканалу «112 Украина».

Он отметил, что военный бюджет Украины неэффективно расходуется, объяснив данную проблему «непрозрачностью». По словам экс-главы СБУ, в Соединенных Штатах каждый год на оборону выделяются только 1,5-2% ВВП, а на сайте конгресса США расписано, на какие закупки расходовались деньги, тогда как в проекте украинского бюджета на 2019 год на военную сферу предусмотрены 5,3%, но на что они тратятся неизвестно.