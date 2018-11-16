Правительство выделило Приморью полтора миллиарда на социальные нужды

Приморский край может войти в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. Об этом на рассказал врио губернатора региона Олег Кожемяко.

По его словам, в настоящий момент правительство РФ принимает решение, какие именно регионы войдут в программу. На просьбу Кожемяко включить в нее Приморье, Дмитрий Медведев, как сообщает ТАСС, попросил подготовить все необходимые документы.

По словам Кожемяко, ситуация в регионе в сфере здравоохранения тяжелая, в первую очередь это связано с нехваткой оборудования и кадров.

В связи с этим, как заявил премьер-министр, правительство приняло решение выделить Приморскому краю 850 миллионов рублей из резерва федерального бюджета для решения социально-экономических задач и 660 миллионов на закупку медицинского оборудования. Отмечается, что на эти деньги также планируется ремонт стадиона «Авангард» во Владивостоке.