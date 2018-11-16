СМИ: Абэ пообещал Путину не пускать США на Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал президенту России Владимиру Путину, что в случае передачи Японии южных островов Курил там не будут размещены военные базы Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Asahi Shimbun, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что разговор между Путиным и Абэ состоялся в Сингапуре на саммите АСЕАН.

Газета напомнила, что Совместной советско-японская декларацией 1956 года предполагается, что если стороны заключат мирное соглашение, то Японии достанутся острова Шикотан и Хабомаи.

Также высокопоставленные источники рассказали изданию, что, согласно договоренностям, заключенным между США и Японией, американские военные могут находиться территории всей страны. Они также добавили, что без специального разрешения Японии американские военные силы свое присутствие в стране наращивать не могут.