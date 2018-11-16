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Автомат Калашникова вошел в пятерку самого смертоносного оружия

Василиса Морозова
05:52 16.11.2018
Эксперты из США признали автомат Калашникова (АК-74М) одним из самых надежных и лучших в мире.
Автомат Калашникова вошел в пятерку самого смертоносного оружия
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Американские эксперты составили рейтинг самых смертоносных видов автоматического оружия в мире, пишет журнал National Interest. Автомат Калашникова вошел в пятерку.

В списке оказались американская винтовка M27 и М4, британская SA80A2, французская FAMAS, немецкая H&K416, а также автомат Калашникова АК-74М. По словам авторов рейтинга, несмотря на свой почтенный возраст, АК-74 постоянно модифицировали, что позволило ему составить достойную конкуренцию «молодняку».

Согласно материалу, специалисты исходили из оружия, которым вооружают пехотные войска.

Открыл список карабин М4, который используют морские пехотинцы США. Он оснащен укороченным стволом, что позволяет использовать его в ближнем бою, и удобен для перевозок в вертолетах.

Автомат SA80A2 разработан в 1980-х годах. Британцы используют короткую газопоршневую систему. В начале тысячелетия винтовку усовершенствовали, и до сих пор она состоит на вооружении в Великобритании и странах Британского содружества.

Французский FAMAS имеет встроенные прицелы для ночной стрельбы и рычаги для поворачивания прицела над стволом, однако у него большая отдача в отличие от остального оружия в рейтинге.

Штурмовая винтовка Heckler & Koch 416, используемая немцами, похожа на американские карабины, но использует газопоршневую систему.

Главное оружие российской армии - АК-74М – обладает боковым складным прикладом. Специалисты подчеркивают, что автомат Калашникова является самым надежным оружием.

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