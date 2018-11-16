В Германии лоб в лоб столкнулись два школьных автобуса: видео

В Южной части Германии, недалеко от Нюренберга, произошло лобовое столкновение двух школьных автобусов. Удар был такой силы, что по видео трудно понять, какой марки были транспортные средства. У обоих автобусов смята передняя часть и сильно искорежен салон.

В результате ДТП пострадали не менее 40 человек, включая детей. Пять пассажиров получили серьезные травмы, они находятся в тяжелом состоянии.

Для того, чтобы освободить пострадавших, пришлось использовать специальную технику. В близлежащие медицинские учреждения их доставили спасательными вертолетами.

На месте происшествия работают следователи.