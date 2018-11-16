Легендарный модельер Ральф Лорен стал рыцарем

Королева Великобритании Елизавета II подписала указ о награждении рыцарским орденом известного дизайнера Ральфа Лорена. 79-летний американский модельер будет награжден Превосходнейшим орденом Британской империи за заслуги в области моды.

В прошлом из граждан США подобной чести были удостоены президент Рональд Рейган, бизнес-магнат Майкл Блумберг и режиссер Стивен Спилберг. Однако среди американских модельеров, которые будут посвящены в рыцари, Ральф Лорен стал первым.

«Мистер Лорен сыграл ключевую роль в становлении трансатлантических культурных и экономических связей между нашими странами. Как создатель Ralph Lauren он уже почти полвека находится в авангарде мировой моды и американского стиля», - заявил консул Великобритании в Нью-Йорке Энтони Филлипсон.

Официальная церемония посвящения модельера в рыцари состоится в 2019 году.

Стоит отметить, что этим летом Ральф Лорен, чей бренд отмечает 50-летие в этом году, был удостоен почетной премии Совета модельеров Америки (CFDA). А в декабре получит еще и почетную награду Французско-американского фонда (FAF).