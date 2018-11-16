В Совфеде пригрозили Киеву закрытием Азовского моря для украинских судов

Россия может перекрыть Азовское море для прохода украинских плавсредств в ответ на задержание Украиной 15 судов. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

По его словам, у Москвы есть возможность за несколько минут перекрыть Азовское море. При этом Россию, отметил он, «буквально толкают на резкие ответные действия», а то, что делает Украина, подчеркнул Клинцевич, - «явный беспредел».

При этом, добавил политик, не имеет значения, задержаны российские суда или других государств, так как и те, и другие законно заходили в крымские порты, передает РИА Новости.

Ранее украинская госпогранслужба задержала 15 судов за якобы «незаконный заход в порты оккупированного Крыма».