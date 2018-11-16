Подросток устроил массовую аварию по дороге из аэропорта во Владивосток
Участники массового ДТП под Владивостоком отделались легкими травмами.
Видео: Youtube
Массовое ДТП с участием двух легковых автомобилей и самосвала произошло на трассе из аэропорта Кневичи во Владивосток.
Как пишет VladNews, подросток, находившийся за рулем одного из автомобилей, не справился с управлением на мокрой дороге. В результате аварии большегруз перевернулся на бок. Автомобили сильно пострадали, а сами водители относительно легко отделались – у них незначительные ушибы и травмы.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.