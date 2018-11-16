СМИ: КНДР испытала новый вид оружия

Испытания нового «высокотехнологичного оружия» прошли в КНДР. Во время маневров, по данным агентства Yonhap, присутствовал лично лидер страны Ким Чен Ын.

Глава республики посетил полигон в Национальном институте обороны, где прошли испытания нового тактического оружия. При этом конкретный вид оружия в СМИ не называется.

«Новая разработка обеспечит абсолютную защиту нашей территории и значительно улучшит боевую силу нашей народной армии», - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что лидер государства посетил полевые испытания впервые с ноября 2017 года. Тогда он наблюдал за пуском межконтинентальной баллистической ракеты.