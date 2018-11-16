Ужасающий кот стал звездой в Сети: видео

Ужасающий и одновременно милый кот по кличке Уилфред Воин из Лондона стал знаменитостью в Сети после того, как комик Майл Рапапорт опубликовал видео о нем в Instagram.

На кадрах комик якобы зовет мать и предупреждает, что странный бродячий кот на улице, который угрожает их кошке Люси. Рапапорт отметил, что «он похож на бабушку».

Уилфред – кот породы персидская шиншилла. У него даже есть свой аккаунт, который ведет его хозяйка, в нем уже более 100 тысяч подписчиков.