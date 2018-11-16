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Ужасающий кот стал звездой в Сети: видео

Василиса Морозова
04:33 16.11.2018
Кот Уилфред из Британии - это одновременно самое восхитительное и ужасающее существо.
Фото: wilfredwarrior, Instagram
Видео: michaelrapaport, Instagram

Ужасающий и одновременно милый кот по кличке Уилфред Воин из Лондона стал знаменитостью в Сети после того, как комик Майл Рапапорт опубликовал видео о нем в Instagram.

На кадрах комик якобы зовет мать и предупреждает, что странный бродячий кот на улице, который угрожает их кошке Люси. Рапапорт отметил, что «он похож на бабушку».

Уилфред – кот породы персидская шиншилла. У него даже есть свой аккаунт, который ведет его хозяйка, в нем уже более 100 тысяч подписчиков.  

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