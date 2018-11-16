Disney представил трейлер фильма про летающего слоненка Дамбо

Актеры Колин Фаррелл, Дэнни Де Вито и Ева Грин появляются в необычных образах в первом полном трейлере к новому фильму Disney «Дамбо», который снял режиссер Тим Бертон. Сказка о слоненке, который умеет летать, снята по оригинальному мультфильму 1941 года.

Колину Фарреллу досталась роль бывшей звезды цирка и ветерана боевых действий Холта Фарриера. После возвращения с войны его жизнь резко изменилась: он вынужден ухаживать за новорожденным слоненком Дамбо в цирке Макса Медичи (Денни Де Вито). Над животным постоянно смеются из-за его огромных ушей, но когда выясняется, что слоненок с их помощью умеет летать, на этом решают заработать. В трейлере момент полета не показан, однако в финале видео Дамбо готовится к нему, сжимая перышко, которое ему «помогает».

В прокат в России фильм выйдет 28 марта 2019 года.