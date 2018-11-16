Десантники ВСУ под Житомиром пытались продать взрывчатку: видео

Двоих десантников, служащих в ВСУ по контракту, задержали в Житомирской области за продажу взрывчатых веществ.

«Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащие одной из частей региона наладили реализацию тротила, пластита и средств детонации, завезенных, в частности, из района проведения операции объединенных сил», - заявили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что солдатов задержали в рамках производства по факту ношения, хранения и сбыта взрывчатых веществ. Правоохранители выяснили, что десантники продали в августе зажигательную трубку ЗТП-300 и пластическую взрывчатку общей массой 1,3 кг за 11 тысяч гривен, а 15 ноября пластическую взрывчатку общей массой 2,6 кг и 2 тротиловых шашек весом по 200 г за 33 тысяч гривен.

Всего контрактные служащие десантно-штурмовых войск ВСУ продали 4 кг взрывчатки. Было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ продолжают воровать военную технику и продавать ее.