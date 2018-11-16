Дело «2 мая» об убийствах в Одессе рассмотрит суд присяжных

Решение по делу о преднамеренном убийстве во время массовых беспорядков в Одессе, которые случились 2 мая 2014 года, будет принимать суд присяжных. Такое постановление вынес Малиновский районный суд присяжных на подготовительном заседании 15 ноября после соответствующей просьбы защитника обвиняемого.

«Коллегия судей, посоветовавшись в совещательной комнате, назначила судебное разбирательство судом присяжных», - говорится в сообщении на портале «Судебная власть Украины».

Кроме того, после увольнения судьи Сергея Жуковского, избран новый председательствующий по делу. Им стал судья Алексей Стариков. Следующее заседание суда состоится 20 ноября в 13.00.

2 мая 2014 года в Одессе произошли потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и радикалами «евромайдана», а также футбольными фанатами из Харькова и Одессы - с другой. Потасовки привели к поджогу Дома профсоюзов, в котором укрывались представители «антимайдана». Тогда погибли 48 человек, более 250 пострадали.