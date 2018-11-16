Роналду собрался под венец

Звезда португальского футбола, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

В тот вечер пара опубликовала фотографии в Instagram после «прекрасного ужина в ресторане» в Лондоне. Очевидцы заметили, что на пальцах у обоих возлюбленных были надеты одинаковые кольца знаменитого французского ювелирного дома.

По данным итальянского издания Correio da Manha, 23-летняя возлюбленная Роналду согласилась и уже начала подбирать главное платье в своей жизни.

Португалец и испанская модель познакомились в 2016 году. Криштиану встретил Джорджину в одном из бутиков Мадрида. Позднее пара появилась на церемонии награждения премии лучшему игроку года по версии FIFA в январе 2017 года, лауреатом которой и стал Роналду.

Пара вместе воспитывает четырех детей, младшую дочь Алану Мартину Родригес родила в ноябре 2017 года. Остальные дети, 8-летний Криштиану-мл. и близнецы Ева и Мэтью, были рождены от суррогатных матерей.