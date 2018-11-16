Необычный призрачный туман над Енисеем попал на видео

Густой туман опустился над рекой Енисей в Красноярске. В распоряжении «Звезды» оказались кадры, на которых запечатлен автомобильный мост: по нему едут машины, словно продираясь через призрачную дымку, окутывающую их со всех сторон. Зрелище выглядит очень кинематографично и напоминает компьютерный спецэффект.

По иронии судьбы, на прошлой неделе красноярская футбольная команда «Енисей» не могла вылететь на матч 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром», так как в принимающем городе был сильный туман. Из-за этого футболисты добирались через Москву. А теперь такой же туман дошел и до их родного города.