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С-400 не оставит шансов Eurofighter: в Германии признали бессилие своего истребителя перед ПВО РФ

Валентина Пескова
02:35 16.11.2018
Ракеты самого дорогого истребителя в истории немецких ВВС не представляют никакой угрозы для ЗРК С-400 «Триумф».
С-400 не оставит шансов Eurofighter: в Германии признали бессилие своего истребителя перед ПВО РФ
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Вооруженные силы Германии не в состоянии бороться с новейшими российскими ПВО. Об этом говорится в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine, опубликованной по итогам недавно завершившихся учений НАТО «Единый трезубец».

Как пишет журналист Марко Зелигер, маневры НАТО не были направлены против какой-то страны, но судя по «закулисным» намекам, под условным противником подразумевается, конечно, Россия. Причем, из стран НАТО нападения нашей страны больше всего опасаются Польша и страны Балтии. В случае, если странам альянса действительно потребуется помощь военных, то на таковую со стороны, например, бундесвера они рассчитывать не могут. Причина в том, что немецкая армия не сможет противостоять новейшим российским ПВО, в частности, ЗРК С-400 «Триумф».

Самые дорогие самолеты в истории немецкой авиации - Eurofighter, которые имеются сейчас на вооружении в ВВС Германии, - не способны противостоять подобным наземным целям.

«Столь сложную и современную систему как С-400 невозможно вывести из строя без больших затрат и без принятия собственных потерь», - цитирует Зелингер офицера немецких ВВС.

По словам журналиста, даже в случае если с помощью самолетов-разведчиков удастся установить точные координаты российского ЗРК, его невозможно будет полностью вывести из строя, поскольку С-400 оснащены несколькими радарами и удаленными друг от друга пусковыми устройствами. А их практически нереально уничтожить единственным попаданием.

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