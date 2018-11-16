«Молодежь становится сознательной» - украинский министр о националистических лагерях для детей

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опроверг информацию в западных СМИ о том, что на Украине детей в лагерях праворадикальных групп учат убивать, а также пропагандируют там национализм и расизм.

Как он написал в Facebook, также сообщения о том, что ведомство финансирует такие лагеря не являются правдой.

«Упомянутый лагерь (за счет участников, а не министерства) действительно проходил в июне в Тернопольской области, информация, предоставленная в этом материале, откровенно ложная», — написал Жданов.

По его словам, украинское ведомство выделяет средства на поддержку проектов на конкурсной основе, поэтому финансирование было – лагерей, семинаров и конференций, связанных с национально-патриотическим воспитанием.

«Кто-то сильно нервничает из-за того, что молодые граждане Украины становятся более сознательными, изучают свою историю, осознают вызовы, которые возникают перед нашим государством», — заключил украинский министр.

Ранее газета Washington Post опубликовала материал о том, как министерство молодежи и спорта Украины финансирует радикальные националистические организации, а также лагеря, в которых якобы обучают убивать. А журналистка испанского издания El Confidencial Этель Бонет писала о лагере под Киевом, в котором детей учат разбирать автомат Калашникова.

Американский NBC в свое время показал сюжет, в котором боевики батальона «Азов» учат подрастающее поколение на своем слете пробираться под колючей проволокой, с оружием наперевес преодолевать препятствия.