Любовью к черному кофе отличаются люди-мутанты

Предпочтение тому или иному напитку человек оказывает благодаря своему генетическому коду. Об этом заявила группа американских ученых из Северо-Западного университета штата Иллинойс, опросив более полумиллиона жителей из Англии, Шотландии и Уэльса.

Выяснилось, что у тех, кто указал в качестве своего любимого напитка черный кофе, имеется мутация на генном уровне, ответственная за высокую чувствительность к кофеину. То есть «любовь» к вкусу кофеина или другой горькой субстанции уже присутствует в ДНК человека. Кроме того, носители кофейных мутаций употребляют меньше алкоголя, чем другие люди.

Те же, кто вместо бодрящего напитка предпочитают чай, такой мутацией генов не отличаются.