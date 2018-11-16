Пассажирский самолет в Канаде приземлился без переднего шасси

Очень жесткая посадка пассажирского самолета произошла в канадском аэропорту Стивенвилль. У лайнера авиакомпании Provincial Airlines неожиданно отказало переднее шасси, о этом сообщает канал CTV.

На борту Bombardier DHC-8 находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа. Благодаря мастерским действиям пилота никто не пострадал.

Совет по безопасности на транспорте Канады начал расследование причин инцидента.