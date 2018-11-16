На западе Москвы произошло ДТП со стрельбой

В районе Кунцево на западе Москвы произошло ДТП с участием пяти машин и стрельба.

Инцидент произошел в районе дома №50 по улице Академика Павлова. По словам очевидцев, велась стрельба из соседнего дома. Оттуда выбежали два человека и они начали стрелять из неустановленного оружия.

Водитель автомобиля, испугавшись за свою жизнь, начал сдавать назад и протаранил несколько машин. Всего пострадало пять транспортных средств. Как рассказали «Звезде» очевидцы, никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, устанавливаются обстоятельства случившегося. Сотрудники полиции разыскивают устроивших стрельбу.