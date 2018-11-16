Учитель снимет мифологический фильм о Викторе Цое

Режиссер Алексей Учитель снимет фильм о лидере группы «Кино» Викторе Цое, съемки которого начнутся в середине следующего года. Об этом режиссер сообщил журналистам во время VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума.

Как рассказал режиссер, в настоящее время проходят кастинг и выбор натуры. Съемки фильма будут проходить в Латвии и Литве. Учитель подчеркнул, что в картине не будет актера, который сыграет Цоя.

При этом в основу сюжета ляжет реальная история, которую наблюдал сам режиссер во время съемок документальных лент «Рок» и «Последний герой», в которых снимался Цой.

«Фильм не биографический, а мифологический. Цой — и для меня это действительно удивительно, потому что его уже 30 лет нет с нами — стал не просто популярным, а неким своеобразным идеологом», - признался Учитель.

Для режиссера, по его словам, этот феномен является поразительным.

Кроме того, Алексей Учитель отметил, что фильм Кирилла Серебренникова «Лето» ему понравился. Он сказал, что атмосферное кино «точно передает настроение того времени и самих героев».