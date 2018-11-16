Во льду Гренландии обнаружен гигантский кратер от метеорита

Неизвестный ударный кратер в толще льдов Гренландии обнаружили ученые из Копенгагенского университета. С помощью специального радара, способного улавливать радиоволны, прошедшие сквозь лед и отраженные твердой поверхностью острова, на глубине 930 метров зафиксировали огромное углубление в леднике Гайавата на северо-западной оконечности Гренландии. Кратер почти круглой формы имеет диаметр 31 км и глубину около 320 метров.

О своих наблюдениях ученые рассказали в журнале Science Advances, отметив, что обнаружение ими кратера является результатом анализа данных, полученных в ходе серии радарных аэросъемок местности с 1997 по 2014 год, проводимых под эгидой специальной программы NASA.

По расчетам специалистов, такой кратер мог быть сформирован в результате падения на Землю астероида диаметром около полутора километров, который летел со скоростью 20 км/c. Эту версию подтвердили и исследования образцов, вынесенных талой водой к краю ледника. Они действительно содержали минералы, характерные для метеоритных кратеров: расплавленный кварц, никель, платину, золото и кобальт в количествах, не характерных для земной коры.