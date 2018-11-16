Цукерберг запретил пользоваться iPhone в офисе Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг обязал топ-менеджеров американской корпорации пользоваться только смартфонами на оперативной системе Android, разработанной компанией Google, тем самым запретив использование iPhone.

Как сообщает газета The New York Times, во второй половине прошлого года Цукерберг принял такое решение после того, как разгорелся скандал со сбором личных данных десятком миллионов пользователей Facebook британской компанией Cambridge Analytica. Данные пользователей были использованы для подготовки избирательной кампании Дональда Трампа перед выборами президента США в 2016 году.

Авторы статьи уверены, что глава соцсети возмутился из-за слов главы Apple Тима Кука в адрес Facebook о том, что вторжение в личную жизнь является нарушением прав человека. Однако Марк Цукерберг объяснил свое распоряжение тем, что пользователей смартфонов на Android в мире больше, чем на iOS.

«Критика Кука вызвала у Цукерберга злость, позже он приказал своему топ-менеджменту использовать только Android-телефоны», - говорится в материале.

Ранее в американской и британской прессе сообщалось, что аналитическая компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook для изучения политических предпочтений избирателей и демонстрирования им соответствующей рекламы. Через какое-то время Макр Цукерберг на выступлении перед сенатом конгресса США по делу об утечке взял на себя вину за инцидент.