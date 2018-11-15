В Москве открылась выставка «История России в зеркале рекламы»

В Москве в музее современной истории России открылась выставка «История России в зеркале рекламы». Мероприятие стартовало 15 ноября и завершится 20 января следующего года.

Выставка приурочена к 140-летию российской профессиональной рекламы, 25-летию Ассоциации коммуникационных агентств России и 15-летию Российской академии рекламы. Цель экспозиции - показать историю развития рекламы, изменение стиля и содержания, начиная с дореволюционного периода и заканчивая нашими днями.

«Мы хотели показать простому посетителю то, что реклама является отражением эпохи в концентрированном виде, очень талантливым и порой доходящим до самых высот художественного мастерства. Поэтому на выставке так много имен, особенно в период дореволюционный и революционный», - отметил куратор выставки Владимир Евстафьев.

«Также мы хотели показать, что реклама отражает то, что происходит. Если вы пойдете в зал советской эпохи, то увидите и кукурузу, и космос, и спорт, и фестивали. И это сделано талантливо, сделано так, что оно сегодня притягивает. Посмотрите на образцы тар и упаковок, какого они мастерства! А те, которые расписывались до революции вручную - это настоящие произведения искусства!» - добавил он.

На выставке представлены образцы упаковок и этикеток, старинные рекламные открытки, плакаты разных лет. Экспозиция охватывает пять крупных периодов истории России: дореволюционный период - период Первой Мировой войны, революция 1917 года, период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, очень широко представлен зал, где показана жизнь советского народа 1950-80-х годов и, наконец, современная история РФ, начиная с начала 1990-х и заканчивая нашим временем.