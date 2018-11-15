Мощный снегопад обрушится на Москву в выходные

В предстоящие выходные атмосферный фронт принесет снегопады в Московский регион, но температура немного повысится, сообщает портал «Метеоновости».

«Теплая Атлантика поделится влагой, после длительного перерыва в Москве и области пройдут значимые осадки, преимущественно в виде снега», - сказано в сообщении.

В субботу, 17 ноября, с европейской части страны до Москвы и области придет циклон с Баренцева моря. Ночью температура достигнет -4 градусов, а днем воздух прогреется до 0...+2 градусов.

В ночь на 18 ноября пейзаж станет зимним, образуется гололед. Днем снег немного растает, так как температура будет удерживаться на отметке в +2 градуса.

С понедельника начнется влияние антициклона, атмосферное давление начнет расти, а температура понизится до -7 градусов.