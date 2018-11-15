Семь машин сгорело: в Москве разыскивают поджигателя автомобилей

Столичная полиция ищет поджигателя, который устроил утром 15 ноября крупный пожар на парковке в одном из дворов на территории Новой Москвы.

Автомобили, объятые огнем, сняли на видео очевидцы: пламя быстро перекидывалось с машины на машину. Остановить его распространение смогли только приехавшие по вызову пожарные.

В результате поджога полностью уничтожено семь иномарок, владельцы которых подсчитывают ущерб. В поле зрения камер наблюдения попал мужчина, который, по предварительным данным, и совершил преступление. Его личность и мотивы устанавливают.