На юге Москвы произошел мощный взрыв самогонного аппарата: видео с места

На Нагорной улице на юге российской столицы прогремел взрыв в жилом многоквартирном доме. По предварительной версии причиной инцидент стал хлопок бытового газа, однако позже эта версия была опровергнута.

Как сообщает корреспондент «Звезды» с места событий, очевидцы и местные жители озвучивают другую причину взрыва. По их словам, происшествие случилось из-за неисправного самогонного аппарата, который эксплуатировали нетрезвые жители одной из квартир – мать с сыном

Взрыв был небольшим по объему, однако достаточно сильным. На пятом этаже выбито несколько оконных рам и лоджия, окрестности усыпаны битым стеклом. Никто из прохожих не пострадал, однако осколками зацепило припаркованные во дворе автомобили.

Официальная информация об инциденте уточняется. По предварительным данным сотрудников чрезвычайных служб, в результате взрыва могли пострадать три человека.