В Турции завершили расследование убийства посла РФ Андрея Карлова

Следствие по делу об убийстве посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова завершено в Турции, обвинительное заключение направлено в прокуратуру, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что обвинительное заключение было подготовлено прокурором Адемом Акынджи, который расследует покушения на дипломата, теперь его должна утвердить Республиканская прокуратура Анкары. При положительном ответе от прокуратуры, дело будет направлено в суд.

Андрей Карлов был убит выстрелами в спину 19 декабря 2016 года в Анкаре, во время выступления в Центре современного искусства на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Преступником оказался бывший сотрудник полиции Анкары 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ.