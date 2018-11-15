США и Украина отвергли резолюции ООН против героизации нацизма

Гуманитарный комитет Генеральной ассамблеей ООН принял проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма. Против принятия документа проголосовали только две страны.

Проект был подготовлен группой стран при участии России. Он вызвал одобрение большинства стран-участниц ООН, в поддержку проголосовали 130 стран, воздержалось 51 государство. Строго против выступили только представители США и Украины, передает РИА Новости.

Аргументируя свое решение, американский представитель заявил, что проект резолюции представляет собой «политическую контрверсию» и «манипуляцию фактами», и призвал голосовать против. Представитель Украины в целом сказал то же самое, немного перефразировав формулировки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал западные страны вразумить Киев. На Генассамблее ООН он напомнил, что в будущем нельзя допустить повторения ошибок прошлого и отметил, что на нынешний год приходится 80-летие «позорного Мюнхенского сговора», являющийся напоминанием, к каким катастрофическим последствиям может привести национальный эгоизм.