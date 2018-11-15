В Петербурге стартовал Международный культурный форум

В Санкт-Петербурге открылся 7-й Международный культурный форум. На мероприятие приехали представители более чем ста стран. Деятели искусства обсудят современные технологии в работе культурных учреждений – театров, кинотеатров, музеев и библиотек, а также вопросы сохранения культурного наследия.

Форум предлагает огромную площадку для обмена опытом, экспонатами и произведениями искусства. На мероприятии представлены действительно уникальные культурные находки.

В их числе, к примеру, реликвия, найденная в глухих лесах Новгородской области. Поисковики обнаружили разрушенный немецкий блиндаж, а в нем – уникальный барельеф с изображением императора Александра I, украденный немцами в Царскосельском дворце. На форуме артефакт вернулся в коллекцию музея Царского села спустя 77 лет после пропажи.

Нынешний Международный культурный форум в Петербурге ставит рекорды как по числу интересных событий, так и по количеству участников. Как отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец, в этом году приехали более 35 тысяч человек.

«Наш форум начался в 2012-м году. Это было похоже на небольшую дискуссию, в которой приняли участие 70 человек. В 2018-м году на форум зарегистрировалось 35 тысяч участников, работают 14 секций, которые возглавляют мировые деятели культуры», - отметила Голодец на открытии мероприятия.

Некоторые страны присутствуют на форуме в особом статусе гостей, в том числе Италия и Катар. Культурные связи Петербурга с Италией имеют давние корни, а гости с Ближнего Востока намерены наладить культурное сотрудничество именно здесь.

«Наша встреча в Санкт-Петербурге доказывает, что, несмотря на различия в культурах, мы способны и готовы развивать дальнейшее сотрудничество, признавая важность культуры каждого народа», - сказал министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганем аль-Али.

Форум по праву считается одной из лучших мировых площадок для обсуждения культурных трендов. Запланированы подписания сотен важнейших соглашений и множество интереснейших премьер, в числе которых «Неожиданный Малевич», где представлены многочисленные рисунки мастера, которые раньше не видел никто.