В «Яндекс.Браузере» появилась темная тема и новый дизайн вкладок
Темная тема оформления позволяет комфортно использовать программу в условиях недостаточного освещения.
Фото: Pixabay
В «Яндекс.Браузере» пользователи Windows и macOS могут теперь выбрать тему оформления - темную или светлую. С темной темой комфортнее работать за компьютером по вечерам или ночью при небольшом освещении.
Также появилась возможность настраивать формы вкладок. Доступны варианты с острыми, прямыми и сглаженными углами, можно выбрать один из шести предложенных вариантов.
Темная тема и новый внешний вид вкладок доступны пользователям только в последнем обновлении Яндекс.Браузера 18.10.1.
Браузер Яндекса был запущен в 2012 году и на сегодняшний день является одним из самых популярных среди российских пользователей.