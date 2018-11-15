Росгвардия предложила повысить возраст покупки оружия

Росгвардия предложила увеличить минимальный возраст для граждан, которые хотят приобрести огнестрельное оружие в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.

Заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Сергей Лебедев считает, что возрастной ценз стоит повысить с 18 до 21 года. Об этом он заявил на заседании первой рабочей группы комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, пишет ТАСС.

Как утверждает Лебедев, нововведение поддерживают ряд депутатов и экспертов. Напомним, сейчас в России право на приобретение оружия имеют граждане, достигшие возраста 18 лет. В ведомстве рассказали, что нововведение не коснется спортсменов, охотников, рыболовов, а также тех, кому оружие необходимо для выживания.

Напомним, трагедия в Керчи произошла 17 октября. Студент четвертого курса Владислав Росляков устроил массовую стрельбу из ружья в Керченском политехническом колледже, а также взорвал самодельную бомбу, после чего свел счеты с жизнью. В результате погибли 21 человек, более 50 пострадали.