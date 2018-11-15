Нацгвардия Украины опровергла данные о задержании своего снайпера

Нацгвардия Украины опровергла информацию о задержании снайпера, стрелявшего по толпе протестующих во время волнений в Киеве 20 февраля 2014 года.

Ранее сообщалось, что правоохранители арестовали снайпера Нацгвардии Украины, который по предварительным данным, во время митингов на майдане Незалежности произвел смертельный выстрел в режиссера Александра Храпаченко.

В пресс-службе ведомства сообщили, что ни один сотрудник Национальной гвардии задержан не был.

С 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года на центральной площади Киева – майдане Незалежности (площади Независимости) проходили протестные акции, которые выливались в столкновения активистов с сотрудниками правопорядка. В ходе стычек погибли более 100 человек.

После госпереворота на Украине новая власть возложила вину в смерти этих людей на своего политического противника - экс-президента страны Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которое вскоре был распущено. Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.